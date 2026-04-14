Нижегородскую "Швейцарию" посетили 3,5 млн человек Общество

В Думе Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по экологии под председательством Ирины Мольковой. Одним из ключевых вопросов стал отчет о работе МАУК "Парк Швейцария".

Как сообщил директор учреждения Олег Шувалов, благоустроенная территория парка занимает 52 гектара. Здесь обустроено 18 километров дорожек, работают 14 детских и 11 спортивных площадок, две площадки для выгула собак, а также семь павильонов общественного назначения и два светомузыкальных фонтана. На территории размещено 1740 малых архитектурных форм, а ограда протяженностью 3,2 километра имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

В ходе реконструкции и последующего содержания было высажено около 100 тысяч зеленых насаждений, включая более 33 тысяч деревьев и кустарников. Только в 2025 году проведена санитарная обработка 74 растений и высажено порядка 1,5 тысячи новых деревьев, кустарников и многолетников.

По итогам прошлого года парк посетили более 3,5 млн человек. Среди наиболее заметных событий — джазовый фестиваль "Осень в Швейцарии. Джаз Победы", фестиваль духовых оркестров "Марш Победы" и городской фестиваль уличных театров. Ледовый каток за сезон принял свыше 47 тысяч посетителей.

Председатель городской Думы Евгений Чинцов отметил, что "Парк "Швейцария" задал очень высокий стандарт комфорта для гостей". Территория остается ухоженной и удобной для отдыха, общения, творчества и занятий спортом. Он также добавил, что важно наличие команды, которая "заботится о крупнейшем и старейшем городском парке".

Отдельное внимание уделяется экологическому просвещению. В пространстве "Экоториум" за год провели 263 мероприятия, участниками которых стали около 4800 человек. Программы "Юный энтомолог" и "Экомедиашкола" охватили более 2,5 тысячи посетителей, еще свыше тысячи детей занимались в эко-лаборатории.

Как отметили на заседании, после реконструкции парк стал одной из центральных площадок для экологических мероприятий в городе. Подчеркивается, что коллектив учреждения круглый год организует тематические активности, ориентированные на посетителей всех возрастов.