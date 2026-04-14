Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2026 20:00
Нижегородскую "Швейцарию" посетили 3,5 млн человек
14 апреля 2026 19:15
Три дороги открыли после спада воды в Нижегородской области
14 апреля 2026 18:50
Опубликованы схемы перекрытий в Нижнем Новгороде из-за 9 Мая
14 апреля 2026 18:38
Набор участников новой программы "Марафон проектов" стартовал в Нижегородской области
14 апреля 2026 18:17
Ветер с порывами до 16 м/с ожидается в Нижегородской области
14 апреля 2026 18:14
Ново-Стригинское кладбище затопило в Нижнем Новгороде
14 апреля 2026 17:19
Мошенники активно используют многоступенчатые звонки для обмана нижегородцев
14 апреля 2026 16:48
Эксклюзив
Всего 100 участников ВОВ осталось в Нижегородской области
14 апреля 2026 16:30
Речные рейсы из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево запустят в июне
14 апреля 2026 16:17
Т2 и правительство Нижегородской области стали участниками Венчурного форума
14 апреля 2026 20:00 Общество
Нижегородскую Швейцарию посетили 3,5 млн человек

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

В Думе Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по экологии под председательством Ирины Мольковой. Одним из ключевых вопросов стал отчет о работе МАУК "Парк Швейцария".

Как сообщил директор учреждения Олег Шувалов, благоустроенная территория парка занимает 52 гектара. Здесь обустроено 18 километров дорожек, работают 14 детских и 11 спортивных площадок, две площадки для выгула собак, а также семь павильонов общественного назначения и два светомузыкальных фонтана. На территории размещено 1740 малых архитектурных форм, а ограда протяженностью 3,2 километра имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

В ходе реконструкции и последующего содержания было высажено около 100 тысяч зеленых насаждений, включая более 33 тысяч деревьев и кустарников. Только в 2025 году проведена санитарная обработка 74 растений и высажено порядка 1,5 тысячи новых деревьев, кустарников и многолетников.

По итогам прошлого года парк посетили более 3,5 млн человек. Среди наиболее заметных событий — джазовый фестиваль "Осень в Швейцарии. Джаз Победы", фестиваль духовых оркестров "Марш Победы" и городской фестиваль уличных театров. Ледовый каток за сезон принял свыше 47 тысяч посетителей.

Председатель городской Думы Евгений Чинцов отметил, что "Парк "Швейцария" задал очень высокий стандарт комфорта для гостей". Территория остается ухоженной и удобной для отдыха, общения, творчества и занятий спортом. Он также добавил, что важно наличие команды, которая "заботится о крупнейшем и старейшем городском парке".

Отдельное внимание уделяется экологическому просвещению. В пространстве "Экоториум" за год провели 263 мероприятия, участниками которых стали около 4800 человек. Программы "Юный энтомолог" и "Экомедиашкола" охватили более 2,5 тысячи посетителей, еще свыше тысячи детей занимались в эко-лаборатории.

Как отметили на заседании, после реконструкции парк стал одной из центральных площадок для экологических мероприятий в городе. Подчеркивается, что коллектив учреждения круглый год организует тематические активности, ориентированные на посетителей всех возрастов.

Теги:
