Коммунист Сатаев предложил депутатам доплачивать за полеты бизнес-классом

В нижегородской думе обсуждают порядок компенсации командировочных расходов для депутатов, пишет "Ъ-Приволжье". В ходе дискуссии прозвучало предложение разрешить доплаты за перелеты более высокого класса.
С инициативой выступил коммунист Николай Сатаев. Он привел в пример свою поездку в Китай и отметил, что длительный перелет в эконом-классе оказался крайне неудобным. Сказал, непросто "сидеть 15 часов на табуретке".
Депутат предлагает закрепить норму, которая позволит парламентариям при желании доплачивать разницу между билетами эконом- и бизнес-класса за счет личных средств.
Таким образом, народные избранники смогут летать в командировки в более комфортных условиях, не увеличивая расходы бюджета.
В комиссии по бюджету отметили, что при реализации такого механизма потребуется документально подтверждать стоимость билета эконом-класса на дату вылета для бухгалтерии.
Предложение Сатаева приняли к дальнейшей проработке.
Ранее сообщалось, что нижегородским чиновникам запретили покупать дорогие машины и телефоны.
