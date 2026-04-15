Коммунист Сатаев предложил депутатам доплачивать за полеты бизнес-классом Политика

В нижегородской думе обсуждают порядок компенсации командировочных расходов для депутатов, пишет "Ъ-Приволжье". В ходе дискуссии прозвучало предложение разрешить доплаты за перелеты более высокого класса.

С инициативой выступил коммунист Николай Сатаев. Он привел в пример свою поездку в Китай и отметил, что длительный перелет в эконом-классе оказался крайне неудобным. Сказал, непросто "сидеть 15 часов на табуретке".

Депутат предлагает закрепить норму, которая позволит парламентариям при желании доплачивать разницу между билетами эконом- и бизнес-класса за счет личных средств.

Таким образом, народные избранники смогут летать в командировки в более комфортных условиях, не увеличивая расходы бюджета.

В комиссии по бюджету отметили, что при реализации такого механизма потребуется документально подтверждать стоимость билета эконом-класса на дату вылета для бухгалтерии.

Предложение Сатаева приняли к дальнейшей проработке.

Ранее сообщалось, что нижегородским чиновникам запретили покупать дорогие машины и телефоны.