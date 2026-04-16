Синоптики предупредили нижегородцев о похолодании до +1 градуса

16 апреля 2026 10:20 Общество
Синоптики предупредили нижегородцев о похолодании до +1 градуса

Фото: Кира Мишина

Заметное похолодание ожидается в Нижнем Новгороде в грядущие выходные. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр России.

В пятницу, 17 апреля, воздух прогреется до +14 градусов. День будет пасмурным, возможен небольшой дождь. Осадки сохранятся и в субботу, 18 апреля, когда температура составит около +12 градусов.

В воскресенье станет холоднее — столбики термометров опустятся до +6 градусов. Дожди продолжатся в течение всех выходных.

В ночь на понедельник ожидается резкое понижение температуры до +1 градуса. Днем 20 апреля воздух прогреется до +8. В ночные часы синоптики прогнозируют +3...+4 градуса.

Уже к середине недели весенняя погода вернется в столицу Приволжья. В среду, 22 апреля, температура поднимется до +11…+12 градусов. 

Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря придет в Нижний Новгород 18 апреля.

