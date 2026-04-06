Ученый спрогнозировал снегопады в Нижегородской области в апреле

Фото:
Высока вероятность, что в середине апреля в Нижегородской области выпадет снег. Об этом "РИА Новости" сообщил доцент ННГУ, фенолог Михаил Любов.
По словам эксперта, о полноценном возвращении зимы речи не идет, однако кратковременные осадки в виде снега вполне возможны на фоне ожидаемого похолодания.
Как пояснил специалист, на европейскую часть России с северной Атлантики движется холодный циклон, который и может спровоцировать такие погодные изменения.
В северных районах региона не исключено формирование временного снежного покрова. При этом в большинстве случаев снег будет носить кратковременный характер и, вероятнее всего, быстро растает после выпадения.
Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что снег в регионе растает после 15 апреля.
Также напомним, что на этой неделе мокрый снег ожидается в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+