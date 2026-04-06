Ученый спрогнозировал снегопады в Нижегородской области в апреле

06 апреля 2026 18:26 Общество
Фото: Александр Воложанин

Высока вероятность, что в середине апреля в Нижегородской области выпадет снег. Об этом "РИА Новости" сообщил доцент ННГУ, фенолог Михаил Любов.

По словам эксперта, о полноценном возвращении зимы речи не идет, однако кратковременные осадки в виде снега вполне возможны на фоне ожидаемого похолодания.

Как пояснил специалист, на европейскую часть России с северной Атлантики движется холодный циклон, который и может спровоцировать такие погодные изменения.

В северных районах региона не исключено формирование временного снежного покрова. При этом в большинстве случаев снег будет носить кратковременный характер и, вероятнее всего, быстро растает после выпадения.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что снег в регионе растает после 15 апреля.

Также напомним, что на этой неделе мокрый снег ожидается в Нижнем Новгороде.

