Стало известно, какая погода будет в мае в Нижегородской области

Специалисты Гидрометцентра России представили предварительный прогноз погоды на май для Нижегородской области. Данные приводятся с учетом климатической нормы за период 1991–2020 годов, сообщается на сайте управления ГОЧС по Нижнему Новгороду.
По оценкам метеорологов, средняя температура воздуха в регионе в последний месяц весны ожидается в пределах +12…+14 градусов. Эти показатели соответствуют средним многолетним значениям.
При этом количество осадков, по предварительным расчетам, превысит обычные показатели. В норме в мае выпадает от 35 до 50 мм осадков, однако в этом году месячный объем дождей может оказаться больше средних многолетних значений.
