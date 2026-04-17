Главврач больницы №29 Юлия Гаревская получила мандат в ЗСНО Политика

Освободившийся мандат депутата нижегородского Заксобрания передали главврачу ГКБ №29 в Нижнем Новгороде Юлии Гаревской. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

Председатель облизбиркома Маргарита Андреева вручила Гаревской удостоверение избранного депутата.

Мандат стал вакантным после того, как единорос Андрей Мели досрочно сложил полномочия, став главой Починковского округа.

Ранее сообщалось, что нижегородский экс-мэр Вадим Булавинов не будет участвовать в выборах в Госдуму. Он сказал, что намерен поддержать в своем округе главврача больницы № 29 Юлию Гаревскую.