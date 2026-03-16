Нижегородский экс-мэр Булавинов не будет участвовать в выборах в Госдуму

Фото: Кирилл Мартынов

Бывший мэр Нижнего Новгорода и действующий депутат Госдумы от региона Вадим Булавинов сообщил, что не намерен баллотироваться в 2026 году — ни на федеральном, ни на региональном уровне.

"33 года назад меня первый раз выбрали депутатом Государственной думы России. Шесть раз я становился депутатом Госдумы. Дважды избирался мэром Нижнего Новгорода. Участвовал в 11 избирательных компаниях. В восьми победил, в двух проиграл, в одной отказался от мандата. Работал со всеми губернаторами. Немцов, Скляров, Ходырев, Шанцев, Никитин", - написал Булавинов в своих соцсетях, поблагодарив нижегородцев за доверие и поддержку.

Он сообщил, что в конце прошлого года предупредил коллег о своем решении не участвовать в выборах 2026 года. Причины такого шага раскрывать не стал, назвав его личным и взвешенным.

Говоря о дальнейших планах, Булавинов сообщил, что намерен поддержать в своем округе главврача больницы № 29 Юлию Гаревскую.

В завершение депутат добавил, что продолжит жить в Нижнем Новгороде.

Ранее Булавинов прокомментировал случаи коррупции среди нижегородских чиновников.