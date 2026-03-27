ЗСНО досрочно прекратило полномочия депутата Мелина

27 марта 2026 15:18 Политика
Депутаты регионального парламента досрочно прекратили полномочия депутата Андрея Мелина на заседании 27 марта. Ранее парламентарий написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию в связи с назначением на пост главы Починковского округа.

Напомним, Мелин стал депутатом Заксобрания в 2023 году. Ему был передан мандат Игоря Седых, ставшего министром соцразвития и семейной политики Нижегородской области.

Ранее Андрей Мелин был председателем Совета депутатов Починковского округа. Сейчас он также является директором ФОКа в Починках.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО поддержали кадровые перестановки в правительстве Нижегородской области.

