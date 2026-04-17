85-летний педагог умер прямо на занятиях в саровской школе

17 апреля 2026 14:10 Происшествия
В Сарове во время урока скончался педагог дополнительного образования МБОУ Школа № 11.  

Днем 16 апреля 85-летний преподаватель проводил занятие по шахматам в школьном кабинете. В какой-то момент ему стало плохо, после чего он упал.

Ученики сразу обратились за помощью к охраннику. Тот вошел в класс, увидел лежащего на полу педагога и незамедлительно вызвал скорую помощь.

Прибывшая бригада врачей констатировала смерть сотрудника.

Инициировано расследование несчастного случая на производстве, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудницу платной скорой помощи избили в Нижнем Новгороде.

