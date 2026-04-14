Слесарь получил тяжелые травмы после падения с высоты на Бору

37-летний слесарь ООО "Магистраль инвест" упал с высоты во время выполнения работ на Бору. Об этом сообщили в Гострудинспекции в Нижегородской области.

Несчастный случай на производстве произошел 14 апреля 2026 года около 10:30. Пострадавшего доставили в больницу бригадой скорой помощи. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лицевого скелета, субарахноидальное кровоизлияние и пневмоцефалию.

Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины случившегося. Сейчас в ведомстве ждут медицинское заключение о степени тяжести полученных травм и извещение о несчастном случае на производстве.

"При наличии оснований будут приняты меры инспекторского реагирования", - отметил главный госинспектор труда по региону Илья Мошес.

Напомним, в марте двое рабочих погибли при падении в лифтовую шахту с 27-го этажа стоящегося дома на улице Укранской.