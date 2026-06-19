Средняя зарплата нижегородской молодежи составляет 37 тысяч рублей Экономика

Средняя заработная плата молодежи в Нижегородской области составляет около 37 тысяч рублей. Такие данные озвучил министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин на пресс-конференции в НОИЦ 19 июня.

По его словам, при оценке этого показателя необходимо учитывать, что многие молодые люди работают неполный рабочий день. Министр напомнил, что продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних зависит от возраста и требований трудового законодательства.

При этом Пантюхин считает нынешний уровень заработка молодых работников конкурентоспособным с учетом неполной занятости.

«Если учитывать, что средняя зарплата по региону приближается к 80 тысячам рублей, то для студентов это достаточно достойный уровень дохода», — отметили министр.

Наибольший интерес у молодых нижегородцев сегодня вызывают профессии в сфере информационных технологий, туризма, общественного питания и услуг.

И.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева отметила, что молодежь проявляет интерес и к современным промышленным предприятиям.

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, в свою очередь, подчеркнула, что распространенный стереотип о стремлении молодежи исключительно к профессии блогера не соответствует действительности. По ее словам, молодые люди готовы развиваться в самых разных сферах, а современные форматы профориентации помогают им лучше знакомиться с возможностями будущей карьеры еще во время учебы в школе и вузе.

Ранее сообщалось, что работодателям в Нижегородской области требуются 38 тысяч сотрудников.

Напомним, 26 июня в регионе пройдет Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (12+). Там будет представлено более 18 тысяч вакансий.