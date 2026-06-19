38 тысяч сотрудников требуется работодателям в Нижегородской области Экономика

Потребность работодателей Нижегородской области в кадрах в 2026 году оценивается в 38 тысяч человек. Об этом министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин сообщил на пресс-конференции в НОИЦ 19 июня, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

По его словам, показатель снизился по сравнению с прошлым годом, когда кадровая потребность составляла 59 тысяч человек.

Министр отметил, что регион входит в число субъектов России, где в ближайшие годы планируется существенное сокращение низкопроизводительных рабочих мест за счет повышения производительности труда.

«К 2032 году мы сократим порядка 280 тысяч мест, которые сейчас являются низкопроизводительными. Люди смогут выполнять межфункциональные либо кроссфункциональные обязанности», — сказал Пантюхин.

Он также подчеркнул, что одной из ключевых групп для рынка труда остается молодежь. По словам министра, в ближайшие три-пять лет именно молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет будут единственной растущей возрастной когортой населения.

Пантюхин добавил, что в этих условиях особое значение приобретают качество подготовки кадров, развитие системы образования и умение работодателей учитывать запросы молодых специалистов.

Ранее сообщалось, что служба занятости помогла найти работу более 2,7 млн нижегородцев за 35 лет.