18 тысяч вакансий представят на ярмарке трудоустройства в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (12+) пройдет в Нижегородской области 26 июня. Мероприятия будут организованы с 10:00 до 19:00 на площадках по всему региону, включая 11 филиалов Нижегородского кадрового центра «Работа России».

Центральными площадками в Нижнем Новгороде станут кампус «Школы 21» от Сбера на улице Тургенева, Молодежный центр карьеры «КУПНО.СТАРТ» на Рождественской и Торгово-промышленная палата Нижегородской области на улице Нестерова.

Как сообщили организаторы, участие в ярмарке примут более 330 работодателей из ключевых отраслей экономики, включая ИТ, машиностроение, радиоэлектронику, металлургию, химическую промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистику. Соискателям предложат свыше 18,1 тысячи вакансий.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что ярмарка давно вышла за рамки обычной выставки вакансий.

«Ярмарка позволяет напрямую соединить реальные запросы работодателей с людьми, которые ищут или меняют работу. Особый акцент сделан на молодежь и профориентацию», — подчеркнул он.

Программа рассчитана на разные категории участников. Для тех, кто ищет работу или планирует сменить профессию, организуют встречи с работодателями, консультации по обучению и переобучению, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию.

Для молодежи подготовлены профориентационные игры, тренинги по карьерному развитию и возможность пройти отбор на образовательные программы «Школы 21». На площадке «КУПНО.СТАРТ» для школьников 5−11 классов пройдет интерактивный «Фестиваль профессий» с профессиональными пробами, мастер-классами и сессией «Профессии будущего».

Министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин сообщил, что при подготовке мероприятия особое внимание уделили различным категориям посетителей, включая молодежь, женщин после декретного отпуска, людей с ограниченными возможностями здоровья и участников специальной военной операции.

По его словам, задача организаторов заключается не только в подборе вакансий, но и в формировании для каждого участника индивидуального карьерного маршрута — от профориентационного тестирования до переобучения под конкретные запросы работодателей.

В рамках деловой программы в кампусе «Школы 21» пройдет заседание Клуба работодателей «Эффективная кадровая служба», а в Торгово-промышленной палате — стратегическая сессия для работодателей, образовательных организаций и социальных партнеров.

Для участников СВО, людей с инвалидностью, женщин и семей организуют отдельные консультационные площадки. Кроме того, во флагманском офисе Кстовского филиала кадрового центра «Работа России» откроется мини-офис фонда «Защитники Отечества».

Как отметила исполняющая обязанности директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева, региональный этап ярмарки, прошедший в апреле, посетили около 10 тысяч человек, а более двух тысяч участников получили предложения о работе непосредственно на площадке.

Ярмарка проводится в рамках национального проекта «Кадры», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.