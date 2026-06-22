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Культура и отдых

Нижегородские «Метеоры» и «Валдаи» украсили хохломой и туристическими брендами

22 июня 2026 15:48 Культура и отдых
Нижегородские «Метеоры» и «Валдаи» украсили хохломой и туристическими брендами

Фото: АНО «Центр 800»

Семь скоростных судов на подводных крыльях компании «Водолет», которые ходят по маршрутам в Нижегородской области и за ее пределами, получили новое оформление. Их брендировали в поддержку туристических проектов региона, народных промыслов и важных дат 2026 года.

Обновленный облик получили два «Метеора 120Р» и пять «Валдаев 45Р».

«Метеор 120Р» «Капитан Полуэктов» оформили в стиле городской кампании «У нас всё по-настоящему».

Пять судов «Валдай 45Р» выбрали более традиционный, но не менее выразительный образ. Их оформили в фирменном стиле хохломы, дополнив его туристическим слоганом «100% настоящая Россия».

Напомним, в 2025 году Роспатент зарегистрировал товарные знаки «100% настоящая Россия» и «Столица закатов» за АНО «Центр 800».

Хохлома — один из самых известных русских народных промыслов с более чем трехвековой историей. В 2026 году исполнится 110 лет со дня основания Школы художественной обработки дерева в Семёнове, на базе которой позже появилась фабрика «Хохломская роспись».

Отдельное оформление получил «Метеор 120Р» «Конструктор Алексеев». Его посвятили 110-летию со дня рождения инженера Ростислава Алексеева — создателя судов на подводных крыльях.

Благодаря его разработкам «Ракеты», «Метеоры» и «Кометы» стали символами отечественного судостроения и вывели скоростные речные перевозки на новый уровень.

Ранее мы писали, куда можно отправиться на «Валдаях» и «Метеорах» в 2026 году.

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Теги:
Валдаи Метеоры Судоходство
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