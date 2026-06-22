Нижегородские «Метеоры» и «Валдаи» украсили хохломой и туристическими брендами

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Семь скоростных судов на подводных крыльях компании «Водолет», которые ходят по маршрутам в Нижегородской области и за ее пределами, получили новое оформление. Их брендировали в поддержку туристических проектов региона, народных промыслов и важных дат 2026 года.
Обновленный облик получили два «Метеора 120Р» и пять «Валдаев 45Р».
«Метеор 120Р» «Капитан Полуэктов» оформили в стиле городской кампании «У нас всё по-настоящему».
Пять судов «Валдай 45Р» выбрали более традиционный, но не менее выразительный образ. Их оформили в фирменном стиле хохломы, дополнив его туристическим слоганом «100% настоящая Россия».
Напомним, в 2025 году Роспатент зарегистрировал товарные знаки «100% настоящая Россия» и «Столица закатов» за АНО «Центр 800».
Хохлома — один из самых известных русских народных промыслов с более чем трехвековой историей. В 2026 году исполнится 110 лет со дня основания Школы художественной обработки дерева в Семёнове, на базе которой позже появилась фабрика «Хохломская роспись».
Отдельное оформление получил «Метеор 120Р» «Конструктор Алексеев». Его посвятили 110-летию со дня рождения инженера Ростислава Алексеева — создателя судов на подводных крыльях.
Благодаря его разработкам «Ракеты», «Метеоры» и «Кометы» стали символами отечественного судостроения и вывели скоростные речные перевозки на новый уровень.
Ранее мы писали, куда можно отправиться на «Валдаях» и «Метеорах» в 2026 году.
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