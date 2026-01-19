Роспатент закрепил за Нижним Новгородом два туристических бренда Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Роспатент официально зарегистрировал за Нижним Новгородом два туристических знака — "100% настоящая Россия" и "Столица закатов". Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём телеграм-канале.

Оба товарных знака внесены в государственный реестр, а исключительные права на их использование закреплены за автономной некоммерческой организацией "Центр 800".

По словам главы региона, бренд "100% настоящая Россия" отражает многогранность Нижнего Новгорода как города, в котором сочетаются природное богатство, культурное наследие, наука, искусство, народные промыслы и инновации — всё то, с чем ассоциируется российская идентичность.

Бренд "Столица закатов" имеет природно-географическое и событийное значение. Как отметил Никитин, он родился благодаря инициативе самих жителей. Этот образ уже стал узнаваемым за счёт одноимённого музыкального фестиваля (18+), который ежегодно привлекает тысячи гостей в город.

Губернатор подчеркнул, что власти региона продолжат развивать эти уникальные символы, чтобы ещё больше людей могли открыть для себя Нижний Новгород как часть "100% настоящей России".

