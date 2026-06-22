Нижегородской области списали еще 4,9 млрд рублей бюджетных кредитов Экономика

Правительство Российской Федерации приняло решение о списании Нижегородской области части задолженности по бюджетным кредитам перед федеральным бюджетом. Об этом в своем Max-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

По его словам, это вторая часть средств, предусмотренных к списанию в 2026 году. Он отметил, что сумма — 4,9 млрд рублей — соответствует объему фактических расходов региона в 2025 году.

«Выделенные средства были направлены на решение ключевых социальных и инфраструктурных задач», — добавил замгубернатора.

В их числе — модернизация объектов ЖКХ, замена лифтов в многоквартирных домах, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, а также реализация инвестиционных проектов.

Ранее региону уже списали 20,2 млрд рублей задолженности, из которых 3,5 млрд рублей — в 2025 году и 16,7 млрд рублей — в мае 2026 года.

В целом, по словам Полякова, общий объем списания долга Нижегородской области в 2024—2029 годах может составить 46,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородский минфин планирует привлечь кредиты на 10 млрд рублей.