В День памяти и скорби в Кстовском районе высадили аллею из 30 лип Общество

Фото: Минлесхоз Нижегородской област

22 июня 2026 г., в День памяти и скорби и 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в Кстовском районе Нижнего Новгорода высадили аллею из 30 лип. Деревья посадили на территории памятника Горьковского оборонительного рубежа в рамках акции «Сад памяти». Организаторами мероприятия выступили министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области и администрация Кстовского района Нижнего Новгорода.

В акции приняли участие министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев, начальник департамента лесного хозяйства по ПФО Эдуард Леонтьев, заместитель главы администрации Кстовского района Нижнего Новгорода Николай Носов, руководитель Центра управления регионом Алексей Ушаков, участники войны в Афганистане и ветераны СВО, члены движения «Волонтёры Победы» и обучающиеся Средней школы № 5 г. Кстово.

«Сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, мы отдаём дань уважения и памяти всем тем, кто прошёл через испытания судьбы и навсегда изменил ход истории нашей страны. В честь наших земляков, в память о подвигах всего советского народа на территории особенного памятника мы высадили 30 лип — это знак нашей вечной благодарности героям Отечества. Мы обязаны помнить, какой высокой ценой был завоёван мир, дорожить жизнью, дарованной нам предками, и в полной мере осознавать ценность народного единства перед лицом любой угрозы», — отметил Роман Воробьев.

Акция «Сад памяти» является патриотической инициативой и реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

«Зелёные мемориалы, появляющиеся в лесах, городских парках и в памятных аллеях, воплощают единство заботы о природе и почитания подвига предков. Высаживая деревья, мы передаём молодому поколению не только здоровые леса, но и память о героизме наших предков, воспитываем уважение к истории и ответственность за родную землю. Каждый посаженный сеянец или дерево превращается в частицу исторической памяти народа. Так формируется прочная связь поколений, и тем самым укрепляется неразрывная связь времён, составляющая основу национальной идентичности», — подчеркнул Эдуард Леонтьев.

Местом создания памятной аллеи была выбрана территория памятника Горьковскому оборонительному рубежу. Для создания этих укреплений в суровых условиях трудились более 300 тысяч нижегородцев: женщины, студенты, обучающиеся старших классов школ, мужчины, которые не были призваны на фронт по медицинским показаниям. Несмотря на то, что боевые действия здесь не развернулись, создание этих сооружений наглядно демонстрирует мужество и самоотверженность народа, стоявшего на защите своей земли.

«Сохранять историческую память — значит делать это вместе. Волонтёры Победы Нижегородской области объединяют людей разных поколений вокруг важной идеи: каждый может внести вклад в сохранение памяти о героях. Высаженные деревья в рамках международной акции „Сад памяти“ — это зелёные символы благодарности, которые будут расти на нашей земле, напоминая потомкам о ценности мира и силе народного единства. Каждое посаженное дерево является результатом общего труда и общей памяти», — поделилась руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

«Память о героях Отечества должна быть живой. Мы помним защитников нашей земли, мы возвращаем ей жизнь, сажая деревья. Очень ценно, что сегодня компанию нам составили совсем юные ребята. Спустя десятилетия они придут сюда уже со своими детьми и внуками — и расскажут им эту историю. Пусть каждый, кто будет прогуливаться по этой аллее, вспоминает и благодарит героев», — сказал руководитель Центра управления регионом Нижегородской области Алексей Ушаков.

Международная акция организована АНО «Сад памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».