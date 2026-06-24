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Политика

Положение о министерстве защиты объектов утвердило нижегородское правительство

24 июня 2026 10:41 Политика
Положение о министерстве защиты объектов утвердило нижегородское правительство

Правительство Нижегородской области утвердило положение о министерстве защиты объектов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, новое ведомство создали в конце мая по указу губернатора Глеба Никитина. В начале июня его возглавил Константин Бочкарев, который с 2007 по 2025 год служил в Вооруженных силах РФ.

Согласно документу, министерство создано для организации защиты важных государственных и специальных объектов, объектов жизнеобеспечения, транспорта, связи, энергетики и других потенциально опасных объектов на территории региона в условиях проведения специальной военной операции.

Среди основных задач — обеспечение полномочий губернатора в сфере защиты таких объектов, координация и контроль соответствующих мероприятий, а также методическое сопровождение этой работы.

Отдельное направление — формирование мобилизационного людского резерва для охраны важных объектов и организация работы регионального оперативного штаба, который занимается реагированием на угрозы атак с использованием беспилотников. Штаб создан распоряжением губернатора в апреле 2026 года.

Министерство будет взаимодействовать с военными органами управления и федеральными структурами, готовить предложения по региональной политике защиты объектов и участвовать в разработке госпрограмм.

Ведомство также сформирует и будет обновлять перечень критически важных объектов инфраструктуры, контролировать их оснащение средствами активной и пассивной защиты, включая системы обнаружения и поражения беспилотников.

В его функции войдут обеспечение работы регионального и областного оперативных штабов, участие в мероприятиях по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и защите от ЧС.

Кроме того, министерство займется профилактикой терроризма, взаимодействием с муниципалитетами и собственниками объектов по вопросам безопасности, подготовкой нормативных актов, рассмотрением обращений, противодействием коррупции, защитой информации и внедрением технологий искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что новая группа резервистов мобилизационного резерва «БАРС-НН» приступила к подготовке к боевому дежурству.

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Теги:
Безопасность Правительство Нижегородской области
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