Нижегородцы смогут смогут оценивать поездки в транспорте по QR-коду Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Александра Туровская

Система оценки общественного транспорта появится в Нижнем Новгороде с 1 июля. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной запуску в регионе федерального проекта, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Нижний Новгород стал первым в России городом, где начнет действовать «Народный стандарт общественного транспорта». Позже практику планируется на всех перевозчиков — как государственных, так и частных, а также на все регионы страны.

Пассажирам предлагают ставить оценку и отвечать на вопросы о каждой поездке, переходя по QR-коду, которые разместят в трех частях салона и на остановках. Внутри анонимной анкеты можно будет оставить отзыв о времени ожидания транспорта, неработающих кондиционерах или валидаторах, отсутствии уведомления об остановках и других возникших проблемах.

Система включает в себя 23 критерия, сформированных по итогам анализа десятков тысяч обращений граждан и мониторинга более 30 регионов России. Каждый параметр имеет свой вес в итоговой оценке, однако конкретные индексы не раскрываются.

На основе ответов будет формироваться средний показатель по конкретным маршрутам и региону. Кроме того, в конце анкеты предусмотрен открытый вопрос с предложениями по улучшению работы транспорта.

В первую очередь стикеры с QR-кодом появятся в электробусах, а именно на пяти маршрутах — Э-6, Э-9, Э-13, Э-17 и Э-31 — в нагорной части областного центра.

По ожиданиям разработчиков, заполнение анкеты займет не более одной минуты, установка дополнительных приложений не требуется. Позже специалисты займут тем, что сделают возможным доступ к ресурсу в условиях отключения мобильного интернета.

Итогом сбора информации станет народный рейтинг маршрутов и в дальнейшем формирование единой методики оценки качества работы общественного транспорта. По планам организаторов, к сентябрю к проекту должен быть подключен весь общественный транспорт Нижнего Новгорода.

Ранее мы сообщали о том, что изменится в жизни нижегородцев с 1 июля.