Карту жителя Нижегородской области можно использовать как ключ от домофона

Пластиковую «Карту жителя Нижегородской области» теперь можно использовать как электронный ключ для входа в подъезд. Проект реализован совместно с компанией Дом.ру.
Для подключения функции достаточно постоянной подтвержденной регистрации места жительства на портале Госуслуги.
В Центре координации проектов цифровой экономики региона пояснили, что интеграция направлена на повышение удобства и развитие городской цифровой инфраструктуры. Там отметили, что карта может заменять традиционный ключ, а привязка осуществляется по данным регистрации пользователя.
Функция доступна в домах, где установлены совместимые домофоны Дом.ру. При наличии подтвержденной постоянной регистрации на Госуслуги карта активируется автоматически.
При смене адреса регистрации карта будет перепривязываться к новому месту жительства. Отключить доступ к домофону можно в любой момент через личный кабинет на портале проекта «Карта жителя Нижегородской области».
Ранее экосистема «Карты жителя» расширилась и получила интеграции с региональными сервисами. В частности, появился сервис «Мой спорт», позволяющий использовать карту как пропуск в спортивные учреждения и оформлять абонементы в ФОКи и другие объекты.
Также на портале стали доступны карта точек бесплатного Wi-Fi и сервис «Поиск пропавших животных», где для поиска владельцев кошек и собак применяется искусственный интеллект.
Развитие государственных цифровых сервисов с применением ИИ соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что с 1 июля в общественном транспорте Нижнего Новгорода больше нельзя будет расплатиться наличными.
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