Бескондукторную систему внедряют в автобусах Арзамаса Общество

Фото: Александр Воложанин

В Арзамасе начался поэтапный переход городских автобусов на бескондукторную систему расчета за проезд.

Как сообщили в ЦРТС, на данный момент стационарные терминалы для безналичной оплаты установлены уже в 15 машинах предприятия «Арзамаспассажиравтотранс».



До конца июля терминалами оснастят еще 10 автобусов. В дальнейшем эту работу продолжат.



Параллельно вводится усиленный контроль за оплатой проезда. Будут работать ревизоры, которые составляют протоколы о нарушениях.

Жителям региона напомнили, что штраф за безбилетный проезд составляет 1000 рублей. Если пассажира поймают с чужой льготной транспортной картой, сумма взыскания вырастет вдвое.

Напомним, что с 1 июля на безналичную систему оплаты полностью переходит и общественный транспорт Нижнего Новгорода. Там терминалами уже оснащены автобусы, трамваи и электробусы.



Для пассажиров доступно несколько способов безналичного расчета: банковские карты, транспортные карты, виртуальные карты на смартфонах с Android, а также карта жителя Нижегородской области. Кроме того, в салонах размещены QR-коды для быстрой оплаты, а в мобильном приложении «Нижегородская область. Транспорт» можно провести платеж удаленно.