Бескондукторную систему внедряют в автобусах Арзамаса

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В Арзамасе начался поэтапный переход городских автобусов на бескондукторную систему расчета за проезд.
Как сообщили в ЦРТС, на данный момент стационарные терминалы для безналичной оплаты установлены уже в 15 машинах предприятия «Арзамаспассажиравтотранс».
До конца июля терминалами оснастят еще 10 автобусов. В дальнейшем эту работу продолжат.
Параллельно вводится усиленный контроль за оплатой проезда. Будут работать ревизоры, которые составляют протоколы о нарушениях.
Жителям региона напомнили, что штраф за безбилетный проезд составляет 1000 рублей. Если пассажира поймают с чужой льготной транспортной картой, сумма взыскания вырастет вдвое.
Напомним, что с 1 июля на безналичную систему оплаты полностью переходит и общественный транспорт Нижнего Новгорода. Там терминалами уже оснащены автобусы, трамваи и электробусы.
Для пассажиров доступно несколько способов безналичного расчета: банковские карты, транспортные карты, виртуальные карты на смартфонах с Android, а также карта жителя Нижегородской области. Кроме того, в салонах размещены QR-коды для быстрой оплаты, а в мобильном приложении «Нижегородская область. Транспорт» можно провести платеж удаленно.
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