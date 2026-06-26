Маршруты двух нижегородских автобусов и одного электробуса изменят с июля Общество

Маршруты автобусов №34 и №47, а также электробуса Э-17 изменят в Нижнем Новгороде с июля. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем.

С 1 числа конечная остановка перечисленных маршрутов будет в деревне Новопокровское неподалеку от дома № 207.

Кроме того, ради обеспечения транспортной доступности домов № 10 и 11 на проспекте Героев Донбасса, а также № 13, 14 и 15 на Новокузнечихинской улице автобус № 34 и электробус Э-17 во время движения по направлению в деревню будут заезжать на остановку «ЖК Новая Кузнечиха».

Ранее мы сообщали о том, что еще один рейс добавили популярному автобусу по просьбе нижегородцев.