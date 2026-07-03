Эксперт-мониторинг событий с 29 июня по 3 июля 2026 года от АНО «Минин-центр» Политика

Эксперты «Минин-центра» анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели — «Запад продолжает повышать ставки», «Партийная система России приобрела стартовую предвыборную конфигурацию», «Бизнес-интуиция: когда женский подход становится главной силой экономики».

Федеральная тема — Запад продолжает повышать ставки

Председатель АНО «Минин-центра» Алексей Орехов:

«В апреле — июне 2026 года произошла резкая эскалация военных преступлений Киева против мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

Очередная попытка пойти на компромиссные договорённости закономерно провалилась.

Как сегодня становится понятным, саммит в Анкоридже был использован для того, чтобы выиграть время для перевооружения Украины — производства дронов и перехода к массированным воздушным ударам в глубину нашей территории, так же как Стамбул планировали для перегруппировки и организации наступления ВСУ, а Минские соглашения задумывались для подготовки украинского режима к большой войне с Россией.

Как представляется, Москва изо всех сил пытается избежать разрушительного конфликта в Европе и шлёт в западном направлении один сигнал за другим. С другой стороны, если никак не отвечать на вызовы и постоянно передвигать «красные линии», то противник окончательно обнаглеет и перейдёт все немыслимые границы.

Поэтому Россия всё ближе к той черте, отступать за которую будет невозможно.

Останавливаться на той стороне никто не собирается, а наоборот, намереваются наращивать темп. Инфраструктурная война набирает обороты, Украина и её западные союзники делают на неё главную ставку.

Запад помогает бить по российской территории, американцы предоставляют данные разведки украинцам для ударов по российской критической инфраструктуре, используется всё более разрушительное вооружение, которое поставляется с запада во всё больших количествах, территория стран НАТО, их логистика, военные советники, инженеры, разведка используется для атак на Россию. Проблема нынешнего этапа войны на Украине в том, что противник может последовательно наращивать число применяемых по целям на российской территории беспилотников, абсолютно не опасаясь за последствия. Потому что их производство вынесено за пределы Украины, и при текущей конфигурации конфликта Россия просто не может до них дотянуться.

На земле наши ВС ведут успешные наступательные действия на Славянско-Краматорскую агломерацию, взятие Константиновки и Красного Лимана — дело ближайшего времени, но надо понимать, что это не остановит западных союзников от продолжения войны.

Более того, сейчас мы наблюдаем попытки втягивания в войну Белоруссии. Причём все эти так называемые ультиматумы Зеленского делались на фоне прозвучавших довольно примирительных заявлений Лукашенко в адрес Зеленского, что говорит о многом.

Запад продолжает повышать ставки, и они не скрывают свою цель — разрушить российскую государственность в принципе.

Вот почему сейчас никаких шансов на достижение договоренности по Украине у России нет.

Иранцы наглядно продемонстрировали, как надо действовать в отношении американцев и их союзников. До определенного момента Иран шёл на уступки, пытался договориться, и только будучи припёртым к стенке, решил дать бой насмерть. У нас же возможности по сравнению с Ираном несопоставимы.

Западная коалиция делает ставку на войну на истощение и внутриполитическую дестабилизацию внутри России, мы же должны противопоставить им мобилизацию всех ресурсов страны и общества, материальных, интеллектуальных и волевых».

Федеральная тема — Партийная система России приобрела стартовую предвыборную конфигурацию

Эксперт «Минин-центра», профессор НИУ РАНХиГС, д.филос.н. Андрей Дахин:

«Партийная система России к началу июля приобрела стартовую предвыборную конфигурацию, определился состав политических партий, которые будут бороться за мандаты депутатов Государственной Думы. Восемь политических партий провели съезды перед выборами депутатов Госдумы, до конца текущей недели запланированы съезды еще трех партий. Свои съезды провели КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Коммунисты России», Партия пенсионеров, «Яблоко», «Родина» и «Новые люди». Заявили свои мероприятия Партия прямой демократии, «Справедливая Россия» и партия «Зеленые». Как видно, из одиннадцати партий непарламентскими на текущий момент являются шесть: Партия пенсионеров, «Яблоко», «Родина», «Коммунисты России», Партия прямой демократии и партия «Зеленые». Поэтому можно отметить, что партийная конфигурация содержит ресурсы изменений, подстройки под запросы избирателей в разных сегментах общественных интересов и настроений.

Систему координат всей конфигурации задаёт партия «Единая Россия», на съезде которой выступил президент В.В. Путин, и которая позиционирует себя в качестве официального проводника курса по приоритетам президентского консенсуса, хотя конкретная программа партии будет принята в августе. Остальные партии в той или иной мере стоят на позициях дополнений, уточнений, критического отношения к достижениям, на позициях более или менее значительных изменений в приоритетах и в механизмах их реализации. Судя по материалам съездов, критический подход наиболее активно намерена представить на выборах КПРФ, акцентируя внимание на слабых местах и упущениях действующей политики и на своих нововведениях.

Общее соотношение политических сил, утверждающих, обеспечивающих реализацию действующих приоритетов государственной политики, и политических сил, критически оценивающих и дополняющих её, создаёт благоприятное для больших общественных дебатов поле, на котором есть кому предложить своё видение будущего, и на которое фокусируется внимание большого количества избирателей. Остаётся надеяться, что эта возможность всеми участниками будет использована, и в результате приоритеты государственной экономической, социальной, гуманитарной, технологической политики получат необходимую корректировку».

Муниципальная тема — Бизнес-интуиция: когда женский подход становится главной силой экономики

Эксперт «Минин-центра», организатор ежегодного женского форума «Бизнес-интуиция», владелец маркетингового агентства, руководитель комитета креативной экономики ТПП НО Светлана Косарева:

«В деловой среде Нижнего Новгорода есть событие, которое нельзя пропустить, — ежегодный форум «Бизнес-интуиция» (18+). Очередной форум прошёл 30 июня традиционно в «Академии Маяк» имени А.Д. Сахарова. За шесть лет своего существования он стал не просто образовательной площадкой, а важнейшим элементом городской бизнес-экосистемы. Форум проводится при поддержке департамента развития предпринимательства и Центра поддержки предпринимательства города и собирает более 300 предпринимательниц, представителей власти и экспертов.

Почему «Бизнес-интуиция» критически важна сегодня?

Форум как ответ на современные вызовы

Женское предпринимательство в России становится всё более заметной силой. Однако путь бизнес-леди полон уникальных вызовов: совмещение семьи и дела, специфические барьеры в психологическом аспекте, необходимость выстраивания особого стиля управления. Форум «Бизнес-интуиция» создан, чтобы дать женщинам инструменты для преодоления этих барьеров. Главная цель — популяризация и развитие женского предпринимательства и самореализация женщин в бизнесе. Форум ежегодно подтверждает свою актуальность: организаторы стабильно собирают ядро самых активных женщин города, получают сотню позитивных отзывов и большое число заинтересованных партнеров и спикеров.

Почему каждой участнице стоит быть там

Образовательная ценность: Форум — это не скучные лекции, а интенсивы и тренинги, где участницы получают знания, которые можно применить здесь и сейчас. Спикеры делятся практическими советами: как развивать бизнес женщине, где искать клиентов, как работать со страхами. Программа включает дискуссии, мастер-классы для личной и профессиональной жизни. А главная фишка площадки — это нетворкинг и возможность целый день находить себе партнеров, клиентов, единомышленниц и подруг. Нужно отметить особую атмосферу красоты и вдохновения. Тут можно найти решения для своих проектов — ключевая ценность. Форум создаёт то самое «сообщество», в котором рождаются совместные проекты и партнёрства. Здесь можно познакомиться с женщинами, которые уже создали успешный бизнес, и получить их поддержку.

Экспертиза и поддержка государства: участницы также получают информацию из первых рук о мерах государственной поддержки и условиях кредитования. Вход на форум свободный, по предварительной регистрации, что делает его доступным для широкой аудитории.

Форум «Бизнес-интуиция» — это больше, чем мероприятие. Это инвестиция в развитие женского предпринимательства в регионе. В условиях экономической турбулентности и постоянных изменений такие площадки становятся точками опоры, где можно получить не только знания, но и уверенность в завтрашнем дне».