«Точка спорта» открылась на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

17 июля в Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала состоялось открытие спортивного пространства «Точка спорта». Проект реализован минспорта Нижегородской области в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России» по повышению доступности спорта для жителей страны.

На территории объекта — девять профессиональных кортов для пляжного волейбола, уличные душевые кабинки для волейболистов, а также помещение с раздевалками, где можно оставить вещи на время спортивных занятий. Раздевалки также оборудованы душевыми кабинами и туалетами. Инфраструктура ориентирована на всех любителей спорта, тренирующихся на набережной Гребного канала. Рядом расположены дорожки для бега, велодорожки и различные спортивные площадки.

В день открытия нового пространства для бегового сообщества состоялась пробежка на 5 км. Разминку для ее участников провел мастер спорта по легкой атлетике, серебряный призер чемпионата России в беге на 100 км Павел Ратошнюк. Участником пробежки стал и министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

«Много запросов было от жителей, которые выбирают для тренировок спортивные площадки в районе Гребного канала, на создание комфортной инфраструктуры — мест, где можно было бы переодеться до и после тренировки, принять душ. Теперь такое пространство появилось. При этом около 20 категорий жителей сможет посещать „Точку спорта“ бесплатно. Это многодетные семьи, семьи участников СВО, пенсионеры, жители с ОВЗ и другие. Кроме того, площадки „Точки спорта“ открыты и для воспитанников спортшколы гребли в рамках тренировочного процесса», — отметил Дмитрий Кабайло.

Спортивное пространство «Точка спорта» работает ежедневно с 07:30 до 21:00 для всех желающих. «Точка спорта» расположена по адресу: Нижний Новгород, наб. Гребного канала, 108 А. Подробная информация об условиях работы площадки в ближайшее время будет размещена в группе «ВКонтакте»: vk.ru/club239300531 и профильном канале в мессенджере МАХ: max.ru/join/RlY6qwXZf8WD_4P0i3oJdlsDJtNn9h1EEQZthm44NJw.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Спорт России», которая направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Задачи программы: расширение спортивной инфраструктуры, проведение спортивно-массовые мероприятий, привлечение жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране развивается детский спорт, создаются новые возможности для ветеранов СВО, их ресоциализации с помощью занятий спортом.