"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
17 июля 2026 19:49
«Точка спорта» открылась на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде
17 июля 2026 19:14
Разминка «Спартака» перед игрой с «Зенитом» в Нижнем Новгороде: фото
17 июля 2026 17:37
«Мясо» и «бомжи»: откуда взялись прозвища болельщиков «Спартака» и «Зенита»
17 июля 2026 16:24
Бесплатные автобусы запустят в Нижнем Новгороде из-за матча за Суперкубок
17 июля 2026 15:58
«Спартак» встретили в Нижнем Новгороде караваем и песней «Знаешь ли ты»
17 июля 2026 12:40
Арсений Ефремов покинул ФК «Нижний Новгород» и перешел в тульский «Арсенал»
17 июля 2026 11:55
Даниил Стальнов вошел в тренерский штаб нижегородской «Чайки»
17 июля 2026 11:02
Параспортсмен Александр Глазков взял «золото» чемпионата России по функциональному многоборью
16 июля 2026 18:28
Эксклюзив
"У нижегородцев высокий уровень мастерства": Игонин о будущем ФК "НН"
16 июля 2026 17:15
Эксклюзив
Денис Глушаков оценил шансы ФК «Нижний Новгород» на возвращение в РПЛ
Спорт

«Точка спорта» открылась на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде

17 июля 2026 19:49 Спорт
«Точка спорта» открылась на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

17 июля в Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала состоялось открытие спортивного пространства «Точка спорта». Проект реализован минспорта Нижегородской области в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России» по повышению доступности спорта для жителей страны.

На территории объекта — девять профессиональных кортов для пляжного волейбола, уличные душевые кабинки для волейболистов, а также помещение с раздевалками, где можно оставить вещи на время спортивных занятий. Раздевалки также оборудованы душевыми кабинами и туалетами. Инфраструктура ориентирована на всех любителей спорта, тренирующихся на набережной Гребного канала. Рядом расположены дорожки для бега, велодорожки и различные спортивные площадки.

В день открытия нового пространства для бегового сообщества состоялась пробежка на 5 км. Разминку для ее участников провел мастер спорта по легкой атлетике, серебряный призер чемпионата России в беге на 100 км Павел Ратошнюк. Участником пробежки стал и министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

«Много запросов было от жителей, которые выбирают для тренировок спортивные площадки в районе Гребного канала, на создание комфортной инфраструктуры — мест, где можно было бы переодеться до и после тренировки, принять душ. Теперь такое пространство появилось. При этом около 20 категорий жителей сможет посещать „Точку спорта“ бесплатно. Это многодетные семьи, семьи участников СВО, пенсионеры, жители с ОВЗ и другие. Кроме того, площадки „Точки спорта“ открыты и для воспитанников спортшколы гребли в рамках тренировочного процесса», — отметил Дмитрий Кабайло.

Спортивное пространство «Точка спорта» работает ежедневно с 07:30 до 21:00 для всех желающих. «Точка спорта» расположена по адресу: Нижний Новгород, наб. Гребного канала, 108 А. Подробная информация об условиях работы площадки в ближайшее время будет размещена в группе «ВКонтакте»: vk.ru/club239300531 и профильном канале в мессенджере МАХ: max.ru/join/RlY6qwXZf8WD_4P0i3oJdlsDJtNn9h1EEQZthm44NJw.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Спорт России», которая направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Задачи программы: расширение спортивной инфраструктуры, проведение спортивно-массовые мероприятий, привлечение жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране развивается детский спорт, создаются новые возможности для ветеранов СВО, их ресоциализации с помощью занятий спортом.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гребной канал Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Разминка «Спартака» перед игрой с «Зенитом» в Нижнем Новгороде: фото
17 июля 2026 19:14
Разминка «Спартака» перед игрой с «Зенитом» в Нижнем Новгороде: фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных