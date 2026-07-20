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Африканскую чуму свиней выявили в Ковернинском округе Нижегородской области

20 июля 2026 18:23 Общество
Африканскую чуму свиней выявили в Ковернинском округе Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Ковернинском округе установлен карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале правовых актов.

Ограничения действуют с 10 июля на территории охотничьих угодий Нижегородской региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов «Геолог».

Инфицированными объектами признаны территория 109 квартала указанных охотугодий, а также холодильная камера в деревне Куприно, дом 13.

На этих территориях должны быть уничтожены продукты убоя свиней и кабанов, а также продукция их переработки, по которым подтвержден диагноз АЧС. Также предусмотрено проведение мероприятий, определенных ветеринарными правилами.

Комитету ветеринарии региона поручено разработать и утвердить план ликвидации очага и предотвращения распространения вируса на территории округа.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству введен с 8 июля в деревне Березовка Богородского муниципального округа.

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Теги:
АЧС Карантин Ковернинский район
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