Африканскую чуму свиней выявили в Ковернинском округе Нижегородской области

Фото:
В Ковернинском округе установлен карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале правовых актов.
Ограничения действуют с 10 июля на территории охотничьих угодий Нижегородской региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов «Геолог».
Инфицированными объектами признаны территория 109 квартала указанных охотугодий, а также холодильная камера в деревне Куприно, дом 13.
На этих территориях должны быть уничтожены продукты убоя свиней и кабанов, а также продукция их переработки, по которым подтвержден диагноз АЧС. Также предусмотрено проведение мероприятий, определенных ветеринарными правилами.
Комитету ветеринарии региона поручено разработать и утвердить план ликвидации очага и предотвращения распространения вируса на территории округа.
Ранее сообщалось, что карантин по бешенству введен с 8 июля в деревне Березовка Богородского муниципального округа.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+