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Общество

Еще один очаг бешенства выявили в Нижегородской области

15 июля 2026 14:31 Общество
Еще один очаг бешенства выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области выявили еще один очаг по бешенству. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном сайте правовых актов.

С 8 июля неблагополучным пунктом признана территория деревни Березовка Богородского муниципального округа. На всей территории населенного пункта введен карантин по бешенству.

Эпизоотическим очагом определено личное подсобное хозяйство гражданки.

На период действия карантина вводится ряд ограничений. В частности, в границах эпизоотического очага запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонним лицам, а также ввозить и вывозить животных. Исключение сделано только для вакцинированных против бешенства животных.

В пределах всего неблагополучного пункта запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением и перемещением животных. Также нельзя вывозить животных, за исключением направляемых на убой или вакцинированных в установленный срок, и отлавливать диких животных для отправки в зоопарки.

Отдельным указом губернатора с той же даты — 8 июля — отменен ранее действовавший карантин по бешенству в селе Красное Сеченовского муниципального округа.

Ранее также сообщалось, что среди диких животных чаще всего бешенство болеют лисицы.

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Теги:
Бешенство Животные Карантин
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