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Общество

Назван главный источник бешенства у животных в Нижегородской области

11 июля 2026 09:00 Общество
Назван главный источник бешенства у животных в Нижегородской области

Фото: с сайта pixabаy.com

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Лисицы остаются основным природным источником бешенства в Нижегородской области. На их долю приходится свыше 40% всех зарегистрированных случаев заболевания. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в комитете ветеринарии региона.

Кроме того, в 90% эпизодов заражения домашних животных фиксировался их контакт с лисами. Специалисты объясняют это тем, что хищник является природным резервуаром вируса, а также наличием кормовой базы вблизи населенных пунктов.

«В 2025 году в области выявили 16 случаев бешенства у диких животных — 15 у лис и один у рыси. В январе-июне 2026 года зарегистрировано 15 случаев: 12 у лис, два у хомяков и один у куницы», — сообщили в ведомстве.

Для сдерживания распространения инфекции проводится регулярная раскладка вакцины для диких плотоядных животных. В 2025 году в регионе было использовано 520,5 тысячи доз. В первом полугодии 2026 года точечно разложено 48,8 тысячи доз в округах, где фиксировались случаи заболевания.

Вакцинация проводится трижды в год: в марте — в период гона лис, в мае-июне — во время рождения лисят, а в ноябре организуется понорная вакцинация. Кроме того, совместно с ФГУ «ВНИИЗЖ» разработана «Стратегия проведения оральной антирабической вакцинации диких плотоядных животных в Нижегородской области».

Помимо работы с дикой фауной, в регионе прививают сельскохозяйственных и домашних животных. За первое полугодие 2026 года прививки получили 183 тысячи особей. Также специалисты отлавливают и вакцинируют животных без владельцев. План на 2026 год — более 2 тысяч таких особей.

Ранее сообщалось, что в нескольких округах Нижегородской области разрешили отстрел лисиц из-за угрозы распространения бешенства. Ранее там были введены карантины.

 

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Теги:
Бешенство Животные
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