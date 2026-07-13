Более 200 бездомных животных отловили в Нижнем Новгороде в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде сократилось число отловленных бездомных животных. Об этом ИА «Время Н» сообщил руководитель фонда «Сострадание НН» и директор ветеринарного госпиталя «Зоозащита НН» Владимир Гройсман.

По его словам, в первом полугодии 2026 года на территории Нижнего Новгорода отловили 204 бездомных животных, год назад их количество составило 273 особи.

Также снизилось количество обращений, связанных с немотивированной агрессией бездомных собак к людям.

«За шесть месяцев текущего года зарегистрировано 16 таких обращений. В первой половине прошлого года их было 21», — отметил Владимир Гройсман.

Руководитель фонда уточнил, что программа ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) реализуется на всей территории Нижегородской области. Она распространяется не только на бездомных собак, но и на кошек без владельцев.

При этом ветеринарный госпиталь «Зоозащита НН» отвечает за отлов безнадзорных животных в Нижнем Новгороде, на Бору, а также в Ковернинском и Городецком муниципальных округах.

Ранее сообщалось, что на мероприятия по обращению с бездомными животными в 2026 году в Нижнем Новгороде выделили почти 14 млн рублей.