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Глеб Никитин посетил федеральную «Точку кипения» в Москве

23 июля 2026 16:04 Общество
Глеб Никитин посетил федеральную «Точку кипения» в Москве

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 22 июля посетил флагманскую «Точку кипения — Москва», где провел рабочую встречу со специальным представителем президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрием Песковым.

«Точка кипения — Москва» входит в федеральную сеть пространств коллективной работы, которую развивает АНО «Платформа НТИ» как инфраструктурный проект Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Во время экскурсии губернатору показали возможности площадки. По словам Глеба Никитина, сеть «Точек кипения» помогает решать прикладные задачи в наукоемких сферах, включая микроэлектронику, беспилотные авиационные системы, медицину и программирование.

«Это эффективная среда для создания технологий с прицелом на реальный сектор экономики. Такие центры открыты во многих регионах, в том числе в Нижнем Новгороде», — отметил глава региона.

Как сообщили в региональном правительстве, сейчас в России работает более 170 «Точек кипения» в более чем 70 регионах и 90 городах. В Нижегородской области действуют две такие площадки — на базе НГПУ имени К. Минина и НГЛУ имени Н.А. Добролюбова.

Ранее мы рассказывали, что в нижегородских вузах в 2026 году выделено почти 10 тысяч бюджетных мест.

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Теги:
Глеб Никитин Москва Образование
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