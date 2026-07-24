Нижегородка открыла студию ростовых кукол, заключив соцконтракт на 350 тыс. Экономика

Фото: из личного архива Анны Фроловой

Жительница Канавинского района Нижнего Новгорода Анастасия Фролова открыла собственную студию ростовых кукол благодаря социальному контракту. Об этом сообщили в минсоцполитики региона.

По данным ведомства, эта мера поддержки реализуется в рамках национального проекта «Семья». С начала действия программы в регионе заключили около 1,8 тысячи социальных контрактов.

Анастасия рассказала, что занимается организацией детских поздравлений с 2024 года. Идея собственного проекта появилась после того, как она увидела выступление аниматора в костюме белого медведя.

«Дети были в восторге, но сама программа показалась мне недостаточно живой и динамичной. Появилась идея создавать собственные креативные сценарии с опорой на мой опыт в детской психологии и педагогике», — рассказала предпринимательница.

После этого нижегородка изучила рынок, разработала авторские программы и приобрела первую ростовую куклу. По ее словам, вскоре появились постоянные клиенты и положительные отзывы, однако для дальнейшего развития бизнеса требовалось расширить ассортимент персонажей.

В августе 2025 года Анастасия заключила социальный контракт и получила единовременную выплату в размере 350 тысяч рублей. Эти средства она направила на покупку шести новых ростовых кукол, пошив костюмов, рекламу в социальных сетях и изготовление визиток.

Сейчас студия приносит стабильный доход. Предпринимательница отметила, что уже сформировалась база постоянных клиентов, но она намерена и дальше развивать свое дело.

Помимо коммерческих заказов, студия участвует в благотворительных акциях, проводит мероприятия в детских домах, больницах и пансионатах для пожилых людей.

В министерстве напомнили, что социальный контракт могут заключить малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане с доходом ниже прожиточного минимума, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Средства можно получить на открытие собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства, трудоустройство или преодоление сложной жизненной ситуации.

Кроме того, с 2026 года в Нижегородской области действует отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО, имеющих статус безработного или ищущих работу. Для участников СВО с инвалидностью I или II группы эта мера поддержки предоставляется без учета дохода семьи.