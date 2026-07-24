Теплые, но дождливые выходные ждут нижегородцев Общество

Фото: Кира Мишина

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде ожидается теплая, но дождливая погода. Такой прогноз приводит сервис «Яндекс Погода».

Утром в субботу, 25 июля, обещают облачность. Ближе к середине дня синоптики прогнозируют небольшой дождь, который закончится только к ночи. Днем воздух прогреется до +26 градусов.

В воскресенье, 26 июля, небольшой дождь будет идти на протяжении всего дня. Пасмурность сохранится. Утром температура воздуха составит +19 градусов, а днем поднимется до +24.

Ранее мы рассказывали, что в августе обойдется без погодных сюрпризов. И температура воздуха, и осадки ожидаются в пределах нормы. Подробности читайте здесь.