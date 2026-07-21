Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 июля 2026 14:33
Умер нижегородский стоматолог и Отличник здравоохранения РФ Сергей Баланов
21 июля 2026 14:16
Эксклюзив
185 нижегородских выпускников не набрали минимальные баллы на ЕГЭ
21 июля 2026 14:01
Эксклюзив
Синоптик рассказала, какой будет погода в Нижнем Новгороде до конца июля
21 июля 2026 13:49
Пропавшего в Красных Баках подростка нашли спустя неделю поисков
21 июля 2026 13:33
Нижегородцам все же могут отменить штрафы за ожидание в очередях на АЗС
21 июля 2026 13:25
Нижегородец обматерил полицейских на АЗС за заправку вне очереди и получил штраф
21 июля 2026 13:08
Нижегородская область вошла в число регионов с ростом рождаемости в 2025 году
21 июля 2026 12:17
Память Чкалова почтили в Москве в честь 90-летия его легендарного полета
21 июля 2026 11:33
Новая программа реабилитации детей-инвалидов заработала в Нижегородской области
21 июля 2026 11:15
Без виз в Китай: россиянам продлили срок упрощенного въезда до 2027 года
Общество

Синоптик рассказала, какой будет погода в Нижнем Новгороде до конца июля

21 июля 2026 14:01 Общество
Синоптик рассказала, какой будет погода в Нижнем Новгороде до конца июля

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В ближайшие дни в Нижегородской области сохранятся теплая погода и повышенная температура воздуха. Однако уже с 22 июля регион ожидают дожди, а к концу недели станет немного прохладнее. Об этом НИА «Нижний Новгород» рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

«Сейчас никакого фронта нет, над нашими районами стоит жаркая погода. Максимальная температура — 25−30 градусов», — пояснила синоптик.

Уже завтра с запада к Нижегородской области начнут приближаться ложбины циклонов, которые принесут облачность и осадки.

При этом резкого похолодания синоптики не ожидают. Сейчас температурный фон остается выше климатической нормы на 1−3 градуса. К концу недели температура немного снизится — дневные значения будут ниже +25 градусов.

«Но все равно эта температура будет близка к норме за счет высоких ночных температур. Облачность будет, и поэтому в среднем температура будет близка к норме», — отметила Мокеева.

Синоптик добавила, что предварительный прогноз до конца июля не показывает значительных отклонений по температурному режиму и количеству осадков.

«Пока по предварительному прогнозу и температурный режим, и режим осадков близки к норме. Переживем еще эти 10 дней июля — и будет видно», — заключила Ольга Мокеева.

Ранее сообщалось, что нижегородцев ждет дождливая неделя.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лето Погода Прогноз
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных