Синоптик рассказала, какой будет погода в Нижнем Новгороде до конца июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В ближайшие дни в Нижегородской области сохранятся теплая погода и повышенная температура воздуха. Однако уже с 22 июля регион ожидают дожди, а к концу недели станет немного прохладнее. Об этом НИА «Нижний Новгород» рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

«Сейчас никакого фронта нет, над нашими районами стоит жаркая погода. Максимальная температура — 25−30 градусов», — пояснила синоптик.

Уже завтра с запада к Нижегородской области начнут приближаться ложбины циклонов, которые принесут облачность и осадки.

При этом резкого похолодания синоптики не ожидают. Сейчас температурный фон остается выше климатической нормы на 1−3 градуса. К концу недели температура немного снизится — дневные значения будут ниже +25 градусов.

«Но все равно эта температура будет близка к норме за счет высоких ночных температур. Облачность будет, и поэтому в среднем температура будет близка к норме», — отметила Мокеева.

Синоптик добавила, что предварительный прогноз до конца июля не показывает значительных отклонений по температурному режиму и количеству осадков.

«Пока по предварительному прогнозу и температурный режим, и режим осадков близки к норме. Переживем еще эти 10 дней июля — и будет видно», — заключила Ольга Мокеева.

Ранее сообщалось, что нижегородцев ждет дождливая неделя.