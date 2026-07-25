Автобус снес остановку на улице Ванеева после смерти водителя за рулем

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Нижегородский автобус №70, следовавший по маршруту «микрорайон Кузнечиха-2 — Мещерское озеро», попал в ДТП утром 25 июля на улице Ванеева.
Транспортное средство врезалось в остановочный павильон «Республиканская». После столкновения с остановкой автобус выехал на тротуар.
По информации ГУ МВД России по региону, 57-летний водитель маршрутки скончался за рулем во время движения.
Сотрудники ГАИ продолжают выяснять обстоятельства аварии. Количество пострадавших утоняется.
Похожее ДТП произошло накануне на проспекте Гагарина. Самосвал врезался в ограждение парка «Швейцария» после столкновения с легковушкой. Предварительно, водителю грузовика стало плохо за рулём.
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