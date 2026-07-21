Водитель внезапно умер за рулем на М-12 в Нижегородской области

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Смертельная авария произошла 20 июля в Ардатовском округе Нижегородской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 378-м километре автодороги М-12 «Восток». По предварительным данным, 63-летний водитель грузовика с полуприцепом выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на колесоотбойный брус.
На место прибыли медики скорой помощи. Они констатировали смерть мужчины. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что иномарка без водителя спровоцировала ДТП в Нижнем Новгороде и травмировала пешехода.
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