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Происшествия

Водитель внезапно умер за рулем на М-12 в Нижегородской области

21 июля 2026 09:50 Происшествия
Водитель внезапно умер за рулем на М-12 в Нижегородской области

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Смертельная авария произошла 20 июля в Ардатовском округе Нижегородской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 378-м километре автодороги М-12 «Восток». По предварительным данным, 63-летний водитель грузовика с полуприцепом выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на колесоотбойный брус.

На место прибыли медики скорой помощи. Они констатировали смерть мужчины. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что иномарка без водителя спровоцировала ДТП в Нижнем Новгороде и травмировала пешехода.

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Теги:
Ардатовский район ГИБДД ДТП
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