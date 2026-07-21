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Нижегородского мажора Корнилова оставили под стражей до конца октября

21 июля 2026 12:36 Происшествия
Нижегородского мажора Корнилова оставили под стражей до конца октября

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок ареста нижегородского мажора Сергея Корнилова. Он останется под стражей 23 октября 2026 года включительно, сообщили НИА «Нижний Новгород» в областном суде.

Напомним, 21-летний сын бывшего генерального директора ГК «Луидор» стал фигурантом уголовного дела после ДТП, которое произошло в мае. Он сел за руль кабриолета в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал аварию с участием трех авто на Похвалинском съезде.

После этого Корнилов опубликовал в соцсетях несколько провокационных видео, вызвавших широкий общественный резонанс. Позже в отношении него возбудили несколько уголовных дел, которые затем объединили в одно производство.

Также после ДТП Корнилов получил 10 суток административного ареста за дебош в одном из ресторанов Нижнего Новгорода. Вместе с ним к ответственности привлекли его знакомого, который также участвовал в конфликте. Он получил восемь суток ареста за нападение на журналиста.

Изначально суд избрал в отношении молодого человека меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему, в частности, запрещалось посещать бары и пользоваться интернетом. Позже суд изменил меру пресечения, заменив запрет определенных действий на заключение под стражу.

Кроме того, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования Корнилова лишили водительских прав на 1 год и 11 месяцев. Также ему назначили штраф в размере 45 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд оправдал экс-управделами нижегородского правительства Юрия Бортникова по делу о растрате.

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Теги:
ДТП Суд Сын экс-главы "Луидора"
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