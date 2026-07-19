Водитель BMW протаранил столб у Стрелки и пытался скрыться в вечер Суперкубка

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В Нижнем Новгороде вечером 18 июля водитель BMW врезался в столб в районе Стрелки, где в тот день действовали ограничения движения из‑за футбольного матча за Суперкубок (6+).
По данным регионального ГУ МВД, 25‑летний мужчина ехал в сторону перекрытой улицы. Он проигнорировал требования сотрудников ГИБДД остановиться, продолжил движение и во время манёвра наехал на световую опору. ДТП произошло около 22:30.
После столкновения водитель выбрался из машины и попытался скрыться, однако при содействии очевидцев был задержан полицейскими.
В отношении мужчины составили семь административных протоколов.
Напомним, накануне на стадионе на Стрелке прошел матч за OLIMPBET Суперкубок России (6+). Игру посетили более 42 тысяч человек. Петербургский «Зенит» завоевал трофей, обыграв московский «Спартак» в серии послематчевых пенальти.
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