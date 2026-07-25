Лжегазовщика освободили от наказания после приговора в Нижнем Новгороде

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Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел дело о мошенничестве при проверке и обслуживании газового оборудования.
Как сообщили в пресс-службе облсуда, в 2019—2020 годах обвиняемый вместе с сообщниками придумал схему обмана жителей. Они представлялись сотрудниками специализированной газовой организации и приходили в квартиры под предлогом проверки оборудования.
Во время визитов злоумышленники сообщали жильцам о якобы обнаруженных неисправностях, пугали возможными авариями и предлагали установить или заменить оборудование, хотя необходимости в этих работах не было.
Деньги за ненужные услуги были получены с двух потерпевших. О сумме ущерба не сообщается.
Суд признал обвиняемого виновным в совершении двух преступлений по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. За каждое из преступлений ему назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ.
При этом от исполнения наказания обвиняемый был освобожден в связи с истечением срока давности совершенных преступлений.
Ранее сообщалось, что 11 нижегородцев предстанут перед судом за мошенничество под видом сотрудников газовой службы. Они обманули 227 жителей на 3,5 млн рублей.
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