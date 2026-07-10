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Происшествия

Лжесотрудники газовой службы обманули 227 нижегородцев на 3,5 млн рублей

10 июля 2026 11:40 Происшествия
Лжесотрудники газовой службы обманули 227 нижегородцев на 3,5 млн рублей

В Нижнем Новгороде завершили расследование уголовного дела в отношении группы мошенников, которые под видом сотрудников газовой службы навязывали жителям замену оборудования.

Перед судом предстанут 11 местных жителей, часть из которых ранее уже была судима, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, схема действовала с января 2024 года по март 2025 года. Руководил ею директор одной из коммерческих организаций.

Обвиняемые приходили в квартиры нижегородцев, представлялись работниками газовой службы и после осмотра оборудования заявляли о якобы обнаруженных неисправностях. Затем они убеждали хозяев подписать договоры на замену техники.

При этом стоимость работ была сильно завышена. Тем, кто не соглашался, злоумышленники угрожали штрафами и отключением газа.

По данным полиции, жертвами аферистов стали 227 жителей Нижнего Новгорода. Общий ущерб оценивается примерно в 3,5 млн рублей.

Подозреваемых задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду.

Сейчас уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») с утвержденным обвинительным заключением направлено в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода.

Волк напомнила, что перед тем как впускать в дом людей, представляющихся сотрудниками коммунальных служб, стоит проверить, действительно ли они работают в этой организации. Название и телефон компании, обслуживающей газовое оборудование, указаны в платежной квитанции.

Ранее в феврале 2026 года 19 участников похожей мошеннической схемы получили сроки заключения от полутора лет до 8,5 года.

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Теги:
мошенники Мошенничество Уголовное дело
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