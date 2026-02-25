Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Последние новости рубрики Происшествия
25 февраля 2026 17:02
Нижегородскую компанию оштрафовали за нарушения при найме бывшего таможенника
25 февраля 2026 16:16
Группе лжегазовщиков вынесли приговор за аферы в Нижегородской области
25 февраля 2026 15:15
Свыше 1,5 тысячи экономических преступлений раскрыли в Нижнем Новгороде
25 февраля 2026 14:20
Шесть подростков погибли в Нижнем Новгороде из-за наркотиков в 2025 году
25 февраля 2026 14:09
Нижегородец потерял деньги после перехода по ссылке от знакомого
25 февраля 2026 12:43
Нижегородские альпинисты вступились за обвиняемого в гибели девушки на Варварке
25 февраля 2026 11:28
Бастрыкину доложат о покушении на многодетную нижегородку
25 февраля 2026 10:45
Двух парней 17 и 18 лет будут судить за дропперство в Павлове
25 февраля 2026 09:14
Власти отказались от претензий к экс-главе нижегородского ОНФ Жильцову
24 февраля 2026 19:38
Похитившего 1,5 млн рублей подрядчика осудят в Нижегородской области
Группе лжегазовщиков вынесли приговор за аферы в Нижегородской области

25 февраля 2026 16:16 Происшествия
Группе лжегазовщиков вынесли приговор за аферы в Нижегородской области

Вологодский городской суд вынес обвинительный приговор членам преступной группы, которые занимались мошенническими действиями под видом сотрудников газовых служб в восьми регионах России, в том числе, в Нижегородской области.

Преступная группа функционировала с 2018 по 2020 год и состояла из 19 человек различного пола и возраста (от 29 до 56 лет).

Как установило следствие, аферисты посещали пожилых людей, представляясь работниками газовой службы, и навязывали дорогостоящие товары под предлогом соблюдения установленных стандартов безопасности. Похожую схему они использовали, притворяясь сотрудниками социальной защиты и убеждая доверчивых граждан приобретать псевдомедицинские приборы по завышенной цене.

Суд квалифицировал действия преступников по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), и в результате большинство осужденных получили реальные сроки заключения от полутора лет до 8,5 года. Двое из участников группы ушли на специальную военную операцию, а один скончался в ходе следствия.

Ранее сообщалось, что нижегородцев обзванивают мошенники, представляясь врачами-онкологами.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде поймали банду лжеэлектриков.

Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных