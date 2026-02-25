Группе лжегазовщиков вынесли приговор за аферы в Нижегородской области

Вологодский городской суд вынес обвинительный приговор членам преступной группы, которые занимались мошенническими действиями под видом сотрудников газовых служб в восьми регионах России, в том числе, в Нижегородской области.
Преступная группа функционировала с 2018 по 2020 год и состояла из 19 человек различного пола и возраста (от 29 до 56 лет).
Как установило следствие, аферисты посещали пожилых людей, представляясь работниками газовой службы, и навязывали дорогостоящие товары под предлогом соблюдения установленных стандартов безопасности. Похожую схему они использовали, притворяясь сотрудниками социальной защиты и убеждая доверчивых граждан приобретать псевдомедицинские приборы по завышенной цене.
Суд квалифицировал действия преступников по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), и в результате большинство осужденных получили реальные сроки заключения от полутора лет до 8,5 года. Двое из участников группы ушли на специальную военную операцию, а один скончался в ходе следствия.
Ранее сообщалось, что нижегородцев обзванивают мошенники, представляясь врачами-онкологами.
Напомним также, что в Нижнем Новгороде поймали банду лжеэлектриков.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+