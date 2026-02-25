Группе лжегазовщиков вынесли приговор за аферы в Нижегородской области Происшествия

Вологодский городской суд вынес обвинительный приговор членам преступной группы, которые занимались мошенническими действиями под видом сотрудников газовых служб в восьми регионах России, в том числе, в Нижегородской области.

Преступная группа функционировала с 2018 по 2020 год и состояла из 19 человек различного пола и возраста (от 29 до 56 лет).

Как установило следствие, аферисты посещали пожилых людей, представляясь работниками газовой службы, и навязывали дорогостоящие товары под предлогом соблюдения установленных стандартов безопасности. Похожую схему они использовали, притворяясь сотрудниками социальной защиты и убеждая доверчивых граждан приобретать псевдомедицинские приборы по завышенной цене.

Суд квалифицировал действия преступников по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), и в результате большинство осужденных получили реальные сроки заключения от полутора лет до 8,5 года. Двое из участников группы ушли на специальную военную операцию, а один скончался в ходе следствия.

Ранее сообщалось, что нижегородцев обзванивают мошенники, представляясь врачами-онкологами.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде поймали банду лжеэлектриков.