Братоубийцу из Нижегородской области посадили на 9 лет

Тоншаевский районный суд вынес приговор местному жителю по уголовному делу об убийстве брата. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.
Суд установил, что в феврале 2026 года во время ссоры с братом мужчина нанес ему несколько ножевых ударов. От полученных травм потерпевший скончался.
На судебном заседании подсудимый частично признал вину в совершении преступления и отказался от дачи показаний.
Суд вынес ему приговор 20 июля. Ближайшие девять лет осужденный проведет в колонии строгого режима.
Ранее мы рассказывали, что за полгода число убийств в Нижегородской области снизилось на 22,3% — с 94 до 73.
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