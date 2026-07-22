Братоубийцу из Нижегородской области посадили на 9 лет Происшествия

Тоншаевский районный суд вынес приговор местному жителю по уголовному делу об убийстве брата. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Суд установил, что в феврале 2026 года во время ссоры с братом мужчина нанес ему несколько ножевых ударов. От полученных травм потерпевший скончался.

На судебном заседании подсудимый частично признал вину в совершении преступления и отказался от дачи показаний.

Суд вынес ему приговор 20 июля. Ближайшие девять лет осужденный проведет в колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали, что за полгода число убийств в Нижегородской области снизилось на 22,3% — с 94 до 73.