Атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области, сообщили в Минобороны РФ.
Точное количество сбитых в Нижегородской области летательных аппаратов не называется. По данным военного ведомства, всего в России за ночь ликвидировали 276 вражеских беспилотников.
Ранее сообщалось, что с ночи в Нижегородской области действует режим беспилотной опасности. Местный аэропорт временно не принимает и не выпускает рейсы.
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