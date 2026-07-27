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Происшествия

Атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области

27 июля 2026 09:05 Происшествия
Атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области

Атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области, сообщили в Минобороны РФ.

Точное количество сбитых в Нижегородской области летательных аппаратов не называется. По данным военного ведомства, всего в России за ночь ликвидировали 276 вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что с ночи в Нижегородской области действует режим беспилотной опасности. Местный аэропорт временно не принимает и не выпускает рейсы.

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Теги:
беспилотники БПЛА Минобороны
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