Атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области Происшествия

Атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области, сообщили в Минобороны РФ.

Точное количество сбитых в Нижегородской области летательных аппаратов не называется. По данным военного ведомства, всего в России за ночь ликвидировали 276 вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что с ночи в Нижегородской области действует режим беспилотной опасности. Местный аэропорт временно не принимает и не выпускает рейсы.