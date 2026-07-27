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Общество

Семья фермеров из Нижегородской области признана лучшей в России

27 июля 2026 18:17 Общество
Семья фермеров из Нижегородской области признана лучшей в России

Фото: из семейного архива Прохоровых

Семья Прохоровых из Воротынского муниципального округа стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года — 2026». Александр Павлович и Ольга Викторовна Прохоровы заняли первое место в номинации «Сельская семья», сообщили в правительстве Нижегородской области.

Конкурс проводится Министерством труда и соцзащиты России совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках национального проекта «Семья». Его цель — популяризация семейных ценностей, укрепление престижа семьи, материнства и отцовства, а также сохранение лучших семейных традиций.

Ранее Прохоровы стали победителями регионального конкурса «Нижегородская семья» в той же номинации.

Супруги уже 30 лет живут и работают в селе Фокино Воротынского округа. С первых лет совместной жизни они занимаются сельским хозяйством, создали собственное фермерское хозяйство и вырастили троих детей. Сейчас семья помогает воспитывать трех внуков.

Александр Прохоров возглавляет фермерское хозяйство, занимается производством и переработкой молочной продукции, участвует в общественной жизни округа и поддерживает гуманитарные инициативы, в том числе оказывает помощь участникам специальной военной операции. Ольга Прохорова много лет работала фармацевтом, а сегодня помогает развивать семейное хозяйство.

За годы совместной жизни супруги дважды теряли дом из-за пожаров и каждый раз начинали все заново. По словам семьи, преодолеть трудности помогли взаимная поддержка, трудолюбие и помощь односельчан.

«Для нас эта победа — большая честь и огромная радость. Но главная наша награда — это наша семья, дети и внуки. Каждый раз справиться с трудностями помогали любовь, поддержка друг друга и вера в то, что вместе можно преодолеть любые испытания», — отметили супруги Прохоровы. Они добавили, что надеются передать детям и внукам любовь к родной земле, трудолюбие и семейные ценности.

Министр соц развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых поздравил семью с победой, отметив, что Прохоровы являются примером крепкой семьи, в которой умеют любить, трудиться, поддерживать друг друга и не сдаваться.

Всероссийский конкурс «Семья года» в 2026 году прошел в одиннадцатый раз. За все время в нем приняли участие более 50 тысяч семей, а в этом году конкурс объединил свыше 11,8 тысячи семей из всех 89 регионов России.

Ранее сообщалось, что две семьи из Нижегородской области выиграли по 5 000 000 рублей.

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Теги:
Конкурсы Сельское хозяйство Семья
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