Производство продуктов в Нижегородской области выросло на 5,5% Экономика

Фото: минсельхоз Нижегородской области

Индекс физического объема производства пищевых продуктов в Нижегородской области в январе — мае 2026 года составил 105,5%, по производству напитков — 104,4%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

«Рост объёмов производства по ключевым категориям продуктов — это результат системной работы предприятий и мер государственной поддержки. Особенно радует динамика по таким социально значимым позициям, как молочная и мясная продукция. Увеличение выпуска сливочного масла более чем в полтора раза и уверенный рост производства сыров, творога и мяса птицы говорят о высоком потенциале отрасли», — отметил Николай Денисов.

Как уточнили в региональном минсельхозе, в январе — мае 2026 года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года выросло производство:

— сливочного масла (на 53,5%, до 4,8 тыс. тонн);

— сыров и творога (на 20,7%, до 14 тыс. тонн);

— мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (на 16,1%, до 33,2 тыс. тонн);

— мясных полуфабрикатов (на 11,7%, до 23,8 тыс. тонн);

— кондитерских изделий (на 3,9%, до 20,5 тыс. тонн);

— хлеба и хлебобулочных изделий (на 3,4%, до 62,4 тыс. тонн);

— молока жидкого обработанного (на 1,4%, до 98,7 тыс. тонн).

Напомним, развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости — основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который стартовал в 2025 году по решению президента России Владимира Путина. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке.