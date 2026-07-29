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Общество

Госэкспертиза вновь отклонила проект нового корпуса лицея №82 в Сормове

29 июля 2026 10:20 Общество
Госэкспертиза вновь отклонила проект нового корпуса лицея №82 в Сормове

Фото: Александр Воложанин

Проект строительства отдельно стоящего учебного корпуса МАОУ «Лицей №82» со спортивным ядром в Сормовском районе Нижнего Новгорода вновь получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Объект планируется разместить на улице Культуры, 1. Застройщиком выступает МКУ «ГлавУКС». Проектную документацию подготовило ООО «ЕС-ПРОЕКТ». Отрицательное заключение выдало ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Отметим, что в марте прошлого года документация уже получала отрицательное заключение.

Добавим, что в июле 2026 года строительство отдельно стоящего корпуса лицея №82 на 400 мест включили в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры на 2020−2030 годы. Срок реализации проекта намечен на 2030 год.

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Теги:
Строительство Школы экспертиза
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