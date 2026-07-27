Новая школа на 1000 мест на Бору откроет двери 1 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Школа на тысячу учеников на улице Луначарского в центре Бора откроется 1 сентября 2026 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в администрации городского округа.

Здание уже готово к началу учебного года: строительно-монтажные и отделочные работы завершены. В настоящий момент специалисты ведут расстановку и сборку учебного инвентаря.

На прилегающей территории рабочие заканчивают благоустройство и озеленение. Подготовка площадок для монтажа малых архитектурных форм завершена, продолжается поставка мебели и оборудования.

Напомним, строительство школы началось в 2023 году. Новое здание рассчитано на одновременное обучение 1000 детей. Помимо стандартных учебных классов, инфраструктура включает три спортзала, актовый зал на 450 мест, зал хореографии, медицинский кабинет и современный пищеблок.

Ранее стало известно, что строительство школы для одаренных детей на Бору планируют завершить до 2028 года.