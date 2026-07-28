Проект строительства школы №103 в Верхних Печерах скорректировали Общество

Фото: минград Нижегородской области

В проект строительства школы №103 в Верхних Печерах внесли изменения. Корректировки были одобрены экспертизой в середине июля. Как объяснили НИА «Нижний Новгород» в департаменте строительства и капитального ремонта администрации города, они направлены на уменьшение шума и защиты соседних жилых домов от возможного ущерба при проведении работ.

Изначально документация предполагала использование составных железобетонных свай. Их планировалось погружать ударным методом с помощью копра. Такой способ отличается высоким уровнем шума, может создавать сильную динамическую и вибрационную нагрузку на фундаменты близлежащих зданий, а также занимает много времени.

Учитывая тот факт, что строительная площадка находится вплотную к жилой застройке, было решено внести корректировки. Вместо забивных конструкций теперь будут применяться грунтоцементные сваи.

«В настоящее время генподрядная организация на объекте в соответствии с графиком производства работ выполнила комплекс мероприятий подготовительного периода и ведет работы по устройству основания фундамента», — добавили в департаменте.

Напомним, разрешение на строительство региональный минстрой выдал 14 ноября 2025 года. Новое здание появится рядом с основным корпусом учебного заведения. Оно рассчитано на обучение 500 школьников. Сдать объект в эксплуатацию планируется к маю 2027 года.

Ранее сообщалось, что 2,2 млрд рублей направили городские власти на подготовку образовательных учреждений Нижнего Новгорода к новому учебному году.