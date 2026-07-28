Долгожданное открытие школы им. Молева в Дзержинске состоится 1 сентября Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов

Спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин проверил готовность школы имени Героя Советского Союза Александра Молева в Дзержинске к новому учебному году. Вместе с ним объект осмотрели мэр Михаил Клинков, представители Корпорации развития Нижегородской области, депутаты местной думы и сотрудники администрации.

По итогам осмотра было отмечено, что основные строительные работы завершены. Здание готово к приему учеников, в настоящее время подрядчик устраняет последние незначительные недочеты.

Новая школа рассчитана на 1126 учащихся. В ней предусмотрены 44 учебных класса, лаборатории по химии, физике и информатике, два спортивных зала, актовый зал, столовая, медицинский блок и библиотека. На территории школы оборудованы спортивное ядро, игровые и рекреационные площадки, а также бассейн, соединенный с основным зданием теплым переходом. Для маломобильных граждан созданы элементы доступной среды, включая пандусы, лифты и специальные санитарные комнаты.

По словам Евгения Люлина, оставшиеся работы носят косметический характер и должны быть завершены к 1 сентября.

Строительство школы велось в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и Корпорацией развития региона. Корпорация также выступила генподрядчиком после того, как предыдущая строительная организация не выполнила свои обязательства.

Напомним, что недобросовестный подрядчик сорвал сроки сдачи школы не только в Дзержинске, но и в Нижнем Новгороде. Оба объекта необходимо было построить еще в 2024 году. В отношении него возбуждено уголовное дело о хищении 60 млн рублей.

Ранее мы публиковали фотографии новой школы в Дзержинске. Как она выглядит внутри — смотрите здесь.