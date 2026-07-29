Экспертиза не одобрила проект ликвидации гудронных прудов под Нижним Новгородом Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области, архив

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало отрицательное заключение по проекту ликвидации объекта накопленного экологического вреда — «Пруды-накопители кислых гудронов бывшего АООТ «Фирма Варя». Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Речь идет о территории в квартале №56 Козинского лесничества Балахнинского районного лесничества.

На государственную экспертизу были представлены проектная документация и результаты инженерных изысканий. Вид работ определен как реконструкция.

Заказчиком выступает администрация Балахнинского муниципального округа. Проектную документацию подготовили ООО «Растрим НН» и ГБУ Нижегородской области «Экология региона».

Ранее сообщалось, что власти региона планируют в 2026 году подать четыре объекта накопленного вреда на участие в федеральном проекте «Генеральная уборка». В перечень включены мазутохранилище открытого типа «Нефтеямы», гудронные пруды бывшего АООТ «Фирма Варя» в Балахнинском округе и на 21-м километре Московского шоссе в Нижнем Новгороде, а также полигон промышленных отходов бывшего ПО «Корунд» («Капролактам») в районе рабочего поселка Большое Козино. Проекты проходят государственную экологическую и (или) экспертизу ФАУ «Главгосэкспертиза России».

После завершения необходимых экспертиз объекты планируется представить для отбора в федеральный проект. В случае одобрения заявки работы могут начаться в 2027 году.