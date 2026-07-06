Запуск полигона ТКО в Арзамасе перенесли до лета 2028 года Общество

Фото: Александр Воложанин

Ввод в эксплуатацию нового межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов в Арзамасе отложили до 1 июля 2028 года «ввиду ряда объективных причин». Об этом говорится в проекте приказа регионального минэкологии, который проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Напомним, комплекс по обращению с ТКО строится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», направленного на сокращение объемов захоронения отходов. Концессионное соглашение было подписано в марте 2023 года между правительством Нижегородской области и ООО «Проект 3». Объем капитальных затрат оценивался в 2,9 млрд рублей.

Объект возводится рядом с селом Волчиха в Арзамасском городском округе. Планируется, что ежегодно он будет принимать не менее 160 тысяч тонн отходов.

В августе 2025 года сообщалось, что готовность объекта составляла около 60% от запланированного объема подготовительных работ. Ранее комплекс планировали запустить до 2027 года.

Согласно пояснительной записке к проекту приказа, из‑за переноса сроков потребуется перераспределить потоки ТКО Арзамасского и Сергачского кластеров на другие объекты размещения отходов региона. Новая схема будет действовать с 1 января 2027 года по 30 июня 2028 года.

Цель изменений — не допустить сбоев в оказании услуги по вывозу ТКО для потребителей этих территорий.



Ранее сообщалось, что в 2026 году нижегородские власти хотят заявить на участие в федеральном проекте «Генеральная уборка» четыре объекта накопленного вреда окружающей среде.