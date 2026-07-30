Нижегородского велосипедиста затянуло потоком воздуха под поезд: он погиб Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СК России

Мужчина на электровелосипеде погиб в результате происшествия на железной дороге в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

По предварительным данным, вечером 29 июля на 38-м километре ГЖД, на перегоне Балахна — Правдинск, местный житель двигался вдоль ж/д полотна.

При приближении состава велосипедиста сбило с ног мощным вихревым потоком воздуха, возникающим при движении поезда. После этого его затянуло к поезду, от полученных травм он скончался.

По факту произошедшего была организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В настоящее время проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.



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